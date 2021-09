Homem de 37 anos é baleado no Bairro JK, com 3 tiros, no final da noite de ontem, quarta-feira

Quinta 02/09/21 - 7h07

A Unidade de Suporte Avançado do SAMU socorreu um homem de 37 anos após ser atingido por disparos de arma de fogo no final da noite dessa quarta-feira (1º), no bairro JK, em Montes Claros. A vítima foi baleada na região do tórax, abdômen e braço direito. O paciente recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi levado consciente para a Santa Casa de Montes Claros.