73,33,28. Os casos confirmados de coronavírus, nos últimos três dias, caem neste ritmo. Não há morte nas últimas horas

Sexta 03/09/21 - 18h23

"O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que mais 28 novos casos foram confirmados nesta sexta-feira (03/09), aumentando para 42.403 o número de casos positivos no município.



São 13 homens e 15 mulheres com idades entre 5 a 75 anos. Todos sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.



Não houve registro de óbitos, mantendo o número de 953 óbitos no município."