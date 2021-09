Aumenta a lista dos países - consulte a lista - que já aceitam o ingresso de brasileiros com certificado da vacina

Segunda 06/09/21 - 6h23

Suíça, França, Espanha, Alemanha, Islândia, Finlândia, Portugal, Holanda e Bélgica já reabriram suas fronteiras aos brasileiros.



Quem viajar a estes países deve apresentar certificado de vacina, teste negativo para a Covid-19 feito 48 horas antes do embarque ou de antígeno realizado 24 horas antes, declaração de saúde e cumprir quarentena de dez dias.



Na Bélgica, a pessoa vacinada dever;a realizar teste PCR no primeiro ou segundo dia e aguardar o resultado em quarentena.



Brasileiros vacinados com a segunda dose da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm ou Coronavac/Sinovac devem esperar 14 dias depois da aplicação para entrar no país.



Já os vacinados com doses da Janssen são aceitos 28 dias após tomarem a dose única.