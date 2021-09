Pelé, de 80 anos, está internado em S. Paulo; exame de rotina teria detectado problema de saúde

Segunda 06/09/21 - 9h47

Pelé, aos 80 anos, é internado em S. Paulo:



Após exames de rotina, Pelé foi internado desde a última terça-feira ( dia 31) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Inicialmente, a assessoria de imprensa informou que Pelé deu entrada no hospital para fazer exames de rotina.



Um problema de saúde teria sido detectado e Pelé permaneceu internado.



Os exames anuais de rotinas foram adiados em 2020 por causa da pandemia.

.

No dia em que deu entrada no hospital, a equipe de comunicação procurou tranquilizar:



"Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!" - disse Pelé.