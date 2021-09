Com Jean-Paul Belmondo, que hoje partiu, mundo perde um dos maiores mitos do cinema moderno

Segunda 06/09/21 - 13h04

Morreu hoje, segunda-feira, aos 88 anos, o ator francês Jean-Paul Belmondo.



É dos maiores nomes do cinema francês e um dos mais destacados do mundo,



Foi parceiro de Jean-Luc Godard em clássicos, como "Acossado", e esteve - no início dos anos 1960 - no Brasil para filmar "O homem do Rio".



O filme teve sequências rodadas no Rio de Janeiro e em Brasília - capital que tinha acabado de ser inaugurada.