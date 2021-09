Ministério da Saúde bloqueia 25 lotes da vacina Coronavac

Terça 07/09/21 - 9h31

Sobre lotes de vacinas da chinesa Coronavac suspensos porque a fábrica não foi previamente inspecionada:



- O Ministério da Saúde bloqueou 25 lotes de vacinas da Coronavac com uso suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sábado (4).



- As doses foram envasadas em fábrica não inspecionada.



- A medida é para evitar que as vacinas sejam movimentadas até que a agência finalize a apuração do caso.



- Os lotes interditados foram separados dos demais e mantidos na temperatura de 2°C a 8°C.