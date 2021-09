El Salvador passou a usar o bitcoin como uma de suas moedas, desde ontem, esperando redução no custo das comissões

Quarta 08/09/21 - 8h47

Começou ontem, 7 de setembro: o bitcoin passou a ser uma das moedas legais de El Salvador ao lado do dólar americano - moeda oficial do país desde o ano de 2001.⁣

Especialistas dizem que a medida reduzirá os custos de comissão em bilhões de dólares enviados do exterior.



Já os críticos alertam que a adoção da criptomoeda pode alimentar a lavagem de dinheiro.⁣

O presidente de El Salvador disse que a medida ajudará a economizar cerca de US$ 400 milhões que o governo calcula serem gastos anualmente em comissões para remessas.⁣