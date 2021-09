CBF decide que jogos vão continuar sem a presença do público até que haja permissão de todas as prefeituras

Quinta 09/09/21 - 6h54

Sobre a volta do público aos estádios:



A CBF e 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro decidiram: os jogos vão continuar sem a presença de público até que haja permissão de todas as prefeituras.



Propuseram o retorno das torcidas de forma simultânea para todos os times.



Em nota, disse a CBF: “os 19 clubes participantes do Conselho Técnico decidiram, por unanimidade, que somente haverá o retorno de público às partidas da Série A do Campeonato Brasileiro quando as autoridades públicas de todas as cidades dos clubes participantes autorizarem, garantindo a isonomia total na competição.”