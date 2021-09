Zema afirma que estrada entre Carbonita e Bocaiúva é uma das piores de Minas

Domingo 12/09/21 - 8h33

Declaração do governador Zema, de Minas:



- Uma das piores estradas de Minas será recuperada pelo Governo do Estado.



- Dirigindo pela BR-367, no trecho entre Carbonita e Bocaiúva, no Vale do Jequitinhonha, conferi de perto a situação de abandono há décadas dessa estrada.



- Através dos recursos do termo de reparação de Brumadinho, já iniciamos as obras no trecho de responsabilidade do Estado.



- As partes que são do Governo Federal, estamos buscando junto ao DNIT soluções para resolver o problema.