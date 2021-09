Veteranos do Brasil procuram a terceira dose da vacina em todas as regiões. M. Claros deve começar a partir desta segunda-feira

Domingo 19/09/21 - 10h49

31% das cidades brasileiras já aplicam a terceira dose, ou dose de reforço, nas pessoas com mais de 70 anos, o que deverá começar em M. Claros a partir desta segunda-feira.



No Rio, ainda ontem, foi destaque a presença nos postos da vacina do cantor Ney Matogrosso, do técnico campeão do mundo Zagalo e do ator Mauro Mendonça.



A procura dos veteranos pela terceira dose está sendo muito grande em todo o Brasil.