Saiu a chamada para a terceira dose da vacina em M. Claros, a partir de amanhã, segunda, para pessoas acima de 70 anos. Imunossuprimidos deverão apresentar laudo médico

Domingo 19/09/21 - 16h08

M. Claros chamou as pessoas com mais de 70 anos para a terceira dose da vacina. Não informou o local da vacinação, supostamente os mesmos locais das doses anteriores. Veja a chamada:







"Amanhã iniciaremos a aplicação da terceira dose em Idosos acima de 70 anos - após 6 meses da segunda dose ou dose única.



Até o momento apenas este grupo poderá tomar a dose de reforço da vacina COVID-19.



Levar: identidade, cartão SUS, cartão de vacina e comprovante de residência.



Importante: Imunossuprimidos - após 28 dias da segunda dose ou dose única serão vacinados mediante disponibilidade de doses, será necessário a apresentação do laudo médico no ato da vacinação conforme critérios do Ministério da Saúde."