Terça 21/09/21 - 11h21

Divulgação da PM:







BOCAIUVA – Nessa segunda-feira (20), por volta das 19h00min, um homem vítima de roubo compareceu no quartel da Polícia Militar, narrando que por volta das 18 horas havia saído da região da fazenda poções e seguia em direção a bocaiúva, pilotando sua motocicleta HONDA CG 125, cor preta, e que há cerca de 10 quilômetros de Bocaiuva, avistou uma motocicleta "Honda CG modelo antigo toda depenada" (faltando peças) parada fechando a estrada, e que quando ele parou, foi abordado por um indivíduo com uma arma de fogo que aparentava ser um revólver.



No mesmo instante, um segundo autor teria saído do mato apontando para ele uma arma que aparentava ser uma espingarda. Ambos os autores mandaram a vítima deitar no chão e solicitaram que ele entregasse seu telefone e carteira, sendo que a vítima entregou o seu celular, um Samsung J7 de cor preta.



Em seguida, os dois autores teriam evadido do local em direção a bocaiúva, com a moto da vítima. Após 10 minutos do ocorrido, uma pessoa passou pelo local e deu carona à vítima até o quartel.



Com base nas informações, as guarnições do turno iniciaram o rastreamento e receberam informações que dois indivíduos teriam chegado em uma residência na rua Feitor Sebastião Caldeira, bairro São Geraldo, com uma motocicleta toda "depenada" e logo após saíram com esta motocicleta e retornaram sem o veículo. A equipe policial rapidamente deslocou para o endereço e quando chegou no local um dos suspeitos, homem de 18 anos, saiu correndo para o interior da residência, segurando algo na cintura, juntamente com outro indivíduo até então no momento sem identificação.



Após novas informações de que o outro suspeito estaria na residência do seu genitor na rua Maria José, bairro São Geraldo, lá foi localizado o menor em conflito com a lei de 15 anos. A vítima reconheceu o menor como um dos autores. Diante da situação, o menor em conflito com a lei declarou que ele e seu irmão de 18 anos cometeram o assalto e que um primo deles teria dado suporte para esconder a motocicleta e as armas, e que o veiculo roubado estaria em um matagal no final da rua Maria José.



Após rastreamento dentro da mata fechada, foram localizadas peças de motocicleta, dentre elas: rabetas, proteção de descarga para-lama traseiro e setas, uma bolsa de cor bege da vítima, que continha seus pertences. A vítima reconheceu também uma blusa preta ali localizada, relatando que um dos autores/menor em conflito com a lei estava usando a referida vestimenta. O menor infrator recebeu voz de apreensão, sendo informado seus direitos constitucionais, tendo sua genitora acompanhado toda a ocorrência. As armas não foram localizadas.