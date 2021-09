O zero a zero do Galo, com pênalti desperdiçado, leva a decisão para a próxima terça-feira

Quarta 22/09/21 - 6h01

Libertadores: Palmeiras e Atlético-MG empatam sem gols



Atacante Hulk desperdiça cobrança de pênalti





O Palmeiras e o Atlético-MG empataram em 0 a 0, na noite desta quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo, na partida de ida das semifinais da Libertadores da América.



Agora, as equipes voltam a se encontrar na próxima terça-feira (28) no estádio do Mineirão, onde decidirão quem garante uma vaga na grande decisão da competição continental.



Apesar de jogar fora de casa, o Galo se impôs na etapa inicial na base da ocupação de espaços e da troca de passes no meio de campo, enquanto o Verdão guardava mais a defesa esperando oportunidades de partir em velocidade em jogadas de contra-ataque (uma aposta que foi muito pouco efetiva).



E, de tanto tentar, o Atlético-MG teve uma oportunidade cristalina de abrir o marcador um pouco antes de intervalo. Aos 40 minutos Jair recebeu na ponta direita e cruzou para o meio da área, onde estava o atacante Diego Costa. Porém, o zagueiro Gustavo Gómez chegou de carrinho e impediu o domínio do artilheiro, cometendo pênalti.



O atacante Hulk foi então para a cobrança e chutou forte no pé da trave, desperdiçando a oportunidade de dar a vantagem ao Galo.