M. Claros passa a contar com aplicativo exclusivo para mulheres, com mulheres motoristas

Aplicativo de transporte exclusivo para mulheres chega a Montes Claros



Lady Driver já está disponível para cadastro de motoristas



Chega a Montes Claros a Lady Driver, aplicativo de transporte dedicado exclusivamente para o sexo feminino. É isto mesmo: somente mulheres motoristas e passageiras.



Citada em grandes publicações como a revista financeira Forbes e o jornal britânico Financial Times, que apontam a Lady Driver como o maior aplicativo de transporte feminino do mundo. A plataforma já atua em mais de 70 cidades do Brasil e agora é a vez das montes-clarenses terem o privilégio do acesso à inovação.



A implantação começa nesta semana e segue as fases previamente definidas de estruturação. A primeira fase, já em andamento, refere-se à captação das motoristas. Em seguida, a fase de cadastramento das usuárias.



A proposta da empresa Lady Driver, responsável pelo aplicativo, é de atender ao universo feminino que, muitas vezes, já passou por situações inconvenientes com outros Apps do gênero, além de ser o único que gera independência financeira para a motorista com total segurança.



Referência no segmento de transporte por aplicativo exclusivo para mulheres no Brasil, a Lady Driver foi criada em 2017 pela fundadora e CEO da plataforma, Gabryella Corrêa.



