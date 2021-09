Fim do casamento anterior do noivo deste sábado seria mesmo a causa dos bombons envenenados na cidade de Jaíba; ex-mulher foi presa nesta sexta-feira

Sábado 25/09/21 - 15h19

Jornal O Tempo:





Polícia prende mulher suspeita de envenenar noivos na véspera do casamento



Além do casal, outras três pessoas e um cachorro foram intoxicados, sendo que uma criança está em estado grave e o animal morreu



Por THAÍS MOTA



As polícias Civil e Militar prenderam na noite de sexta-feira (24) a mulher suspeita de envenenar um casal de noivos na véspera de seu casamento em Jaíba, na região Norte do Estado.



Outras três pessoas e um cachorro também foram envenenados, sendo que o animal não resistiu e faleceu. O caso aconteceu na última quinta-feira (23).



Segundo o delegado Marconi Vieira, que preside as investigações, as vítimas, entre elas uma criança de 2 anos, sentiram os sintomas depois de consumirem bombons que foram entregues por um taxista e precisaram ser hospitalizados com quadro de intoxicação grave. Já o cachorro comeu um pedaço do chocolate e morreu logo em seguida.



Ainda segundo as investigações, o taxista deixou uma encomenda para a noiva e, nessa caixa, continha taças e bombons. “Os noivos e familiares consumiram os bombons e deram pedaços para o cachorro da casa. O animal caiu ao chão se debatendo e, logo em seguida, morreu. Imediatamente, todos sentiram um mal-estar também”, conta o delegado.



Após entrevistas com as vítimas e familiares, eles alegaram que suspeitavam da ex-companheira do noivo, que não aceitava o fim do casamento e muito menos o novo relacionamento do ex-companheiro. Também foram ouvidas testemunhas do caso que apontaram para a mulher como autora da tentativa de homicídio.



A Polícia Civil então pediu o mandado de prisão preventiva da mulher, que foi autorizado pela Justiça. Ela foi presa em sua casa e encaminhada à delegacia. "A mulher foi encontrada em sua casa, onde a prisão foi cumprida”, explicou o delegado. A investigação ainda prossegue até que todos os fatos sejam esclarecidos e a mulher pode ser indiciada por tentativa de homicídio.



Já as vítimas, segundo a polícia, permanecem internadas em um hospital da cidade. A criança ficou em estado mais grave e precisou ser transferida para um hospital em Janaúba, onde também segue internada.