Ônibus que ia de Itacará para Porto Seguro, no litoral da Bahia, é atingido por carreta bi-trem e 12 pessoas morrem

Quinta 30/09/21 - 7h23

O balanço de acidente no litoral da Bahia, muito frequentado por pessoas da região de M. Claros:



- 12 pessoas morreram no acidente entre carreta bi-trem com toras de madeira - ontem à noite.



- A carreta bi-trem levava toras de eucalipto e se envolveu em acidente com ônibus, com 27 passageiros, além de uma van com 2 pessoas.



- Foi no Distrito do Mundo Novo, em Eunápolis.



- 12 pessoas morreram, sendo 10 passageiros do ônibus e o motorista.



- Seriam 13 feridos e 3 foram encaminhados ao Hopital Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro, em estado grave.



- O ônibus saiu de Itacaré para Porto Seguro.



- Vagão da carreta bi-trem se desprendeu, atingindo o ônibus.







A empresa Veracel Celulose divulgou nota:



- A Veracel Celulose lamenta profundamente o acidente ocorrido na noite desta quarta-feira, 29, na BR 101, no trecho entre Mundo Novo e Eunápolis.

- Esclarece que não há envolvimento de equipamento de transporte de madeira pertencente à empresa ou a prestadores de serviço vinculados às suas operações.

- Nos unimos à toda a comunidade no sentimento de solidariedade às vítimas, familiares e amigos. A Veracel colocou suas equipes e equipamentos especializados no atendimento a emergências à disposição das autoridades competentes.