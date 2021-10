Golpes de faca, na Vila Angical, e um poste, na Vila Exposição, em Montes Claros

Sexta 01/10/21 - 7h01

Divulgação do Samu:



Motociclista fica ferido em acidente em Montes Claros



Equipes das Unidades de Suporte Avançado e Básico prestaram atendimento a um homem de 34 anos que conduzia uma motocicleta e colidiu em um poste na Vila Exposição, em Montes Claros, na noite dessa quinta-feira (30). A vítima teve traumatismo cranioencefálico grave e recebeu os primeiros socorros da equipe da USB, que solicitou o apoio da equipe médica. Após o paciente receber todos os cuidados necessários, o mesmo foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.





Homem morre após ser esfaqueado em Monte Azul



Um homem de 33 anos morreu após ser esfaqueado na Vila Angical, em Monte Azul, na noite dessa quinta-feira (30).



A vítima foi atingida com dois golpes de faca no tórax e costas. As Unidades de Suporte Avançado e Básico do SAMU foram acionadas para socorrer o paciente que estava em estado grave.



O homem chegou a ser levado para o hospital de Monte Azul, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado pela equipe do SAMU e do hospital. Porém, o paciente não resistiu e foi a óbito.







