Paulo Guedes anuncia que o auxílio emergencial será novamente prorrogado

Sexta 01/10/21 - 20h21

Ainda que de raspão, hoje, o ministro Paulo Guedes, da Economia, deu a entender que o auxílio emergencial será mais uma vez prorrogado.



Durante cerimônia no Palácio do Planalto, ele disse:



- O ministro Tarcísio (da Infraestrutura) vai vender mais 22 aeroportos.

- O ministro Rogério Marinho (do Desenvolvimento Regional) vai concluir as obras.

- O ministro João Roma vai estender o auxílio emergencial.

- Nós somos um time remando pelo Brasil.