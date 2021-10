Já em Montes Claros, na tarde carburante: "...estava descendo a referida rua quando começou a aparecer fumaça na parte dianteira. No interior do automóvel, encontravam-se 03 idosos que foram retirados por terceiros. O incêndio, entretanto..."

Sábado 02/10/21 - 8h08

Divulgação do Corpo de Bombeiros:7°BBM -MONTES CLAROS – (...) Na tarde desta sexta-feira (01/10), equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento de ocorrência de incêndio em veículo automotor na rua Barão do Rio Branco, no Centro de Montes Claros.Segundo informações repassadas por testemunha, o veículo Volkswagen Santana estava descendo a referida rua quando começou a aparecer fumaça na parte dianteira.No interior do automóvel encontravam-se 03 idosos que foram retirados por terceiros.O incêndio, entretanto, não foi possível ser extinto pelos civis que apoiaram na cena, tendo o Corpo de Bombeiros sido acionado para o combate às chamas.A equipe BM efetuou o combate direto as chamas, tendo asmesmas sido extintas rapidamente.O veículo ficou sob responsabilidade do filho do proprietário do automóvel.