Homens, de 20 e 45 anos, na Fazenda de São Bartolomeu, onde a água é quente, e a arma é faca

Terça 05/10/21 - 10h45

Divulgação da PM:





MONTEZUMA – A Polícia Militar, nessa segunda-feira (04), por volta das 19h30min, compareceu na Fazenda São Bartolomeu, zona rural de Montezuma, onde segundo denúncias teria ocorrido uma briga e um dos envolvidos teria sido esfaqueado com golpes de faca.



No local, a equipe policial deparou com a vítima, homem de 45 anos, caída ao solo com diversas lesões nas costas e face provenientes de perfurações por arma branca.



O autor, homem de 20 anos, já estava detido por populares, sendo preso e a arma do crime apreendida.



Testemunhas relataram que a briga começou com uma discussão no interior de um bar, e que o autor agrediu a vítima com um pedaço de madeira e tijolos. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital. O autor preso e a arma branca apreendida foram entregues na DP.