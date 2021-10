Terça 05/10/21 - 16h19

"Saude_moc A Prefeitura Municipal de Montes Claros dará início a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos gestantes, lactantes até 6 meses e puérperas a partir de 06 de outubro, quarta-feira.A vacinação de adolescentes com comorbidades continua normalmente! Necessário apresentar no ato da vacinação: Documento com foto, comprovante de residência, cartão SUS e cartão da gestante ou certidão da criança. Disponível em todas as salas de vacina!"