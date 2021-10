"Refresco" no calor da tarde, ontem verificado, não deve se repetir em M. Claros até que venham o tempo encoberto e alguma chuva, a partir de segunda-feira

Quinta 07/10/21 - 7h55

A temperatura na tarde de ontem em M. Claros foi um pouco mais amena, em comparação ao que ocorreu nos últimos dias.



Fora da previsão do tempo, o céu ficou encoberto e chegou a pingar em algumas regiões da cidade, coisa muito pouca, por volta do meio-dia.



Hoje, a meteorologia reforça que o forte calor, amenizado ontem à tarde, só deve dar alívio mesmo a partir de segunda-feira, com o tempo nublado e chance de 50/60% de chover, até quinta-feira:



Quinta - temperaturas entre 36 e 21 graus



Sexta - 35/22



Sábado - 33/21



Domingo - 33/20



Segunda - 29/20



Terça - 29/20



Quarta - 29/19



Quinta - 30/20