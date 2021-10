Fogo, às 7h da manhã, consome 27 mil quilos de melão e cavalo mecânico, perto de Francisco-sá

Sexta 08/10/21 - 11h37

NORTE DE MINAS- 7°BBM- BOMBEIROS DE FRANCISCO SÁ ATENDEM OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO EM CARRETA NA RODOVIA BR 251.Na manhã de sexta-feira (08), por volta das 07h00min , militares do Corpo de Bombeiros de Francisco Sá foram acionados para atendimento de um incêndio em veículo na rodovia federal/ BR-251, KM 477, município de Francisco/MG.No local, tratava-se de um incêndio em uma carreta carregada com 27 toneladas de frutas (melão) que seguia sentido a cidade de Montes Claros/MG.O incêndio destruiu o cavalo mecânico por completo, atingindo parte da carga de frutas. O Incêndio atingiu ainda a vegetação às margens da rodovia colocando em risco uma residência.Após análise da situação a guarnição de bombeiros realizou a sinalização da via, interdição do trânsito nos dois sentidos, resfriamento, combate às chamas na carreta e na vegetação, tudo de forma simultânea e coordenada.Os bombeiros tiveram o apoio de 02 caminhões pipas, sendo um da Prefeitura de Francisco Sá e o outro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).Foram gastos 10 mil litros de água durante os trabalhos. Não houve vítimas.*ASCOM/7°BBM*