Norte de Minas também entrou no "alerta laranja" para chuvas intensas até as 10h desta segunda-feira. O grau é de "perigo", com ventos, corte de energia, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas

Domingo 10/10/21 - 16h28

O Norte de Minas entrou no alerta laranja de chuvas intensas em vigor até segunda-feira, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia.



O grau de severidade é de "perigo"e o aviso está em vigor desde as 11h e até amanhã, às 10h.



Em toda a grande área em alerta laranja pode chover de 30 a 100mm, com ventos intensos, corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas.