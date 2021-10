S. Paulo anuncia que as aulas voltarão a ser obrigatórias, a partir da próxima segunda-feira, tanto na rede pública como privada

Quarta 13/10/21 - 6h30

As aulas presenciais voltarão a ser obrigatórias tanto na rede pública como privada de S. Paulo, a partir do dia 18 de outubro, na próxima segunda-feira.



A secretaria estadual da Educação de S. Paulo também divulgou que o distanciamento, de no mínimo um metro entre as carteiras, deixará de ser exigido a partir do dia 3 de novembro.



Só na rede pública, são cerca de 3,5 milhões de alunos distribuídos em mais de 5,4 mil escolas em todo o estado.