Unimontes prorroga, de 13 para 18 de outubro, o prazo de inscrições ao PAES/2020

Unimontes prorroga inscrições para programa de avaliação seriada



Estudantes terão até 18/10 para inscrição na prova de acesso ao ensino superior



Foi prorrogado para 18/10 o prazo final para inscrições no Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior (PAES/2020), da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). A data-limite anterior estava prevista para 13/10, mas como se trata de um período pós-feriado e de recesso em parte da rede escolar, a instituição decidiu ampliar a data de cadastro de candidatos.



O cronograma retificado está publicado no portal www.paes.unimontes.br. Da mesma forma, 18/10 é o último dia para quitar o boleto com a taxa de inscrição do processo seletivo. As provas continuam previstas para 19/12 de dezembro.



No PAES/2020 serão preenchidas 720 vagas em 63 cursos de graduação e tecnólogos oferecidos no campus-sede (478 vagas) e nos demais campi (242 vagas). A edição anterior foi adiada devido à pandemia e à necessidade de realização de novo processo licitatório para contratar empresa especializada na logística da realização das provas.



Inscrições



Os candidatos devem ficar atentos aos documentos e formulários exigidos no edital. O interessado deve se inscrever na etapa conforme o ano do ensino médio em que esteve matriculado em 2020. Por exemplo, o estudante que, em 2020, estava matriculado no 1º ano do ensino médio, deve se inscrever para a 1ª etapa.



As informações completas estão disponíveis, na íntegra, no comunicado publicado no site do PAES. Dúvidas podem ser enviadas para [email protected]