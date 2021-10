Sexta 15/10/21 - 7h00

Divulgação do Samu:





Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo três carros no cruzamento entre a avenida José Corrêa Machado e rua São Paulo, em Montes Claros, no final da noite dessa quinta-feira (14).



Quando o SAMU chegou ao local, havia três vítimas em um dos veículos, sendo uma mulher de 20 anos que ficou presa dentro do carro e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros; a jovem apresentava um ferimento na cabeça, foi atendida pelo SAMU e levada para a Santa Casa de Montes.



Um homem de 35 anos queixava-se de dor na mão e foi encaminhado para o Hospital Universitário, também pelo SAMU.



Já um homem de 30 anos recusou o transporte para a unidade hospitalar. Já os ocupantes dos outros dois carros não se encontravam no local do acidente quando os socorristas chegaram na ocorrência.