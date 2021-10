Na BR-251, PRF pega mais de mil quilos de maconha que deveriam ser entregues em Almenara

Domingo 17/10/21 - 19h11

Uma carga com mais de mil quilos de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-251, na altura de Salinas.



A carga foi localizada sábado na carroceria de um caminhão, em formado de tabletes distribuídos por caixas próprias do transportes de frutas e verduras. O caminhão tinha placa de Salvador, Bahia.



O motorista, preso, disse que receberia 10 mil reais para levar a carga até Almenara, ainda em Minas.



Uma espingarda 12 foi localizada no caminhão. Motorista e carga foram entregues à delegacia de Taiobeiras.