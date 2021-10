Segunda 18/10/21 - 6h07

Líder Atlético-MG tropeça diante do Atlético-GO



O Atlético-GO conseguiu segurar o líder Atlético-MG na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o revés por 2 a 1 na noite deste domingo (17) no estádio Antonio Acioly o Galo mantém a liderança folgada da competição com 56 pontos, mas pode ver o vice-líder Flamengo diminuir a sua vantagem (dependendo do resultado do jogo do Rubro-Negro com o Cuiabá).





Já para o Dragão a vitória deu fim a uma sequência de 10 confrontos sem vitórias em casa. Com os três pontos o Atlético-GO ficou na 10ª posição com 34 pontos.



Após um primeiro tempo no qual foi superior, o Atlético-MG abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo, quando Nathan Silva marcou de cabeça após cobrança de escanteio.



Porém, o Dragão não demorou a empatar, pois aos 19 Marlon Freitas ficou com a bola em saída de bola errada do Galo e tocou para Janderson, que não perdoou. E aos 35 veio o golpe de misericórdia, quando Oliveira aproveitou bola viva na área para desempatar.



Agora o Atlético-MG se concentra na Copa do Brasil, na qual enfrenta o Fortaleza na próxima quarta-feira (20) na primeira partida da semifinal. Pelo Brasileiro o Galo volta a entrar em campo no domingo (24), para pegar o Cuiabá. Um dia depois o Atlético-GO recebe o Grêmio.(Agência Brasil)