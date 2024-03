Nesta noite, acidente com carreta matou motorista de carro na BR-251, perto do trevo do Riacho dos Machados

Sexta 08/03/24 - 6h39

Divulgado pelos Bombeiros:



Na madrugada desta sexta-feira, 08 de março, por volta das 01h35min, uma guarnição BM de Francisco Sá foi acionada em apoio a PRF, para atendimento a uma ocorrência de acidente rodoviário envolvendo um veículo de passeio e uma carreta, na BR 251, altura do KM 426, próximo ao trevo de Riacho dos Machados.



No veículo de passeio havia somente o motorista, que estava preso às ferragens, já em óbito.



De acordo com informações levantadas no local, este veículo seguia sentido Montes Claros, quando em determinado momento, veio a colidir frontalmente com a carreta, que seguia sentido contrário.



A atuação dos militares foi no sentido de retirar a vítima em óbito das ferragens.



O motorista da carreta não se feriu.



A PRF e perícia realizaram os trabalhos de praxe.



A rodovia não precisou ser interditada, e o fluxo seguiu normalmente durante os trabalhos, com apoio da PRF.