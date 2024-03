Jornal diz que esbarrão acidental da comissária no assento do piloto causou a perda súbita de altitude no Boeing 787, com ferimentos em 13 pessoas (2 brasileiros)

Sexta 15/03/24 - 6h52

No voo da Latam entre Sydney e Santiago, com escala em Auckland, uma comissária esbarrou acidentalmente no botão do assento do piloto, causando a perda súbita de altitude, relatou o jornal The Wall Street Journal.



Cerca de 50 pessoas precisaram de atendimento médico e 13 ficaram feridas, incluindo dois brasileiros.



O piloto teria sido empurrado para frente devido ao impacto, acionando involuntariamente os controles que fizeram o avião inclinar o nariz para baixo.



A Latam disse que coopera com a investigação e não comentou versões do ocorrido.



O voo tinha 263 passageiros e nove tripulantes em Boeing 787,entre a Austrália e a Nova Zelândia.



Pessoas foram lançadas para o teto da cabine devido à perda de altitude.



Treze pessoas foram levadas ao hospital, incluindo membros da tripulação e passageiros de diversas nacionalidades.