Putin, ao agradecer os votos, disse que opositor morto estava para ser trocado por prisioneiros ocidentais

Segunda 18/03/24 - 6h58

Após vencer mais uma eleição na Rússia com cerca de 88% dos votos, Vladimir Putin fez um discurso enfatizando que a Rússia nunca será intimidada.



Ele agradeceu aos eleitores e mencionou a morte de Alexei Navalny como um evento triste, mas citou casos similares em outros lugares do mundo.



Putin também sugeriu que Navalny estava prestes a ser trocado por prisioneiros ocidentais antes de sua morte.



Com apenas alguns concorrentes, todos considerados favoráveis ao Kremlin, Putin garante mais cinco anos no poder, estendendo seu domínio até 2030.