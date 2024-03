Homem, em regime domiciliar e acusado de homicídio, agora é suspeito de pretender sequestrar criança em creche

Quarta 20/03/24 - 14h07

Homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil no momento em que tentava entrar em creche na cidade de Bocaiuva, na tarde de terça-feira (19).



Ele já havia tentado entrar no local na última sexta-feira (15), ao se apresentar como assistente social.



Foi impedido.



Retornou na segunda-feira e acabou preso.



O suspeito se revelou confuso, sem explicar suas intenções na creche.



A Polícia Civil suspeita que pretendesse sequestrar uma criança.



O homem cumpre pena em regime domiciliar por roubo no Paraná, em 2017.



Também é suspeito de homicídio em Bocaiuva, em 2013, quando menor de idade.