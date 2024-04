Governo corre em Brasília para evitar que vetos sejam derrubados, hoje, pelo Congresso

Quarta 24/04/24 - 7h20

O noticiário em Brasília, nesta quarta-feira destaca:



- O governo busca adiar a sessão no Congresso para evitar possíveis derrotas na análise de vetos presidenciais, agendada para hoje às 19h.



- O Ministro da Casa Civil, Rui Costa, tentou negociar com o Presidente da Câmara, Arthur Lira, sem sucesso. O assunto foi debatido entre os líderes, e não houve consenso.



- A discussão gira em torno dos cortes no orçamento, especialmente em relação a uma verba de R$ 5,6 bilhões destinada a emendas de comissão, de interesse tanto do Planalto quanto do Congresso.



- A disposição do parlamento é de derrubar os vetos, incluindo o que trata das visitas de presos a suas famílias.



- Nova reunião de líderes está prevista para hoje antes da sessão.