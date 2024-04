M. Claros, na tarde de terça-feira: ...mulher, de 31 anos, foi vítima de roubo. (...) indivíduo armado, após ameaçá-la, roubou todo o dinheiro do caixa e um telefone celular e evadiu em seguida"

Quarta 24/04/24 - 13h32

Divulgado pela PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, no início da tarde dessa terça-feira (23), a comparecer em uma padaria, localizada à Avenida Rui Albuquerque, Bairro Village do Lago, em Montes, onde uma mulher, de 31 anos, foi vítima de roubo.



A vítima contou aos militares que um indivíduo armado, após ameaçá-la, roubou todo o dinheiro do caixa e um telefone celular e evadiu em seguida.



Após levantamentos, um adolescente, de 15 anos, foi apreendido. Com ele, os militares recuperaram o dinheiro roubador, três telefones celulares e um simulacro de arma de fogo.



O menor foi conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.