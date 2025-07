Mega desta quinta-feira, de 36 milhões de reais, pode render 200 mil reais na poupança

Quinta 24/07/25 - 6h53

A Mega-Sena desta quinta-feira:



O prêmio é de 36 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas.



As apostas podem ser feitas até as sete da noite nas casas lotéricas, no aplicativo ou no site das Loterias Caixa.



A aposta simples, com seis números, custa cinco reais.



Se alguém ganhar sozinho e aplicar o valor total na poupança, o rendimento pode passar dos duzentos mil reais por mês.