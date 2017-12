A confusão e atos de vandalismo no Maracanã na final da Copa Sul-Americana envolvendo o Flamengo e Independiente, da Argentina, podem custar caro ao Rubro-Negro carioca. A Conmebol decidiu abrir processo disciplinar contra a equipe carioca e o clube pode receber diversos tipos de punições.

EXCLUSÃO

A mais radical será a exclusão da Libertadores do ano que vem. A Confederação Sul-Americana de Futebol não tem histórico de aplicação de penas muito severas. No entanto, em 2015, a equipe argentina do Boca Juniors foi eliminada da Libertadores depois que alguns de seus torcedores lançaram gás de pimenta no túnel que dá acesso aos vestiários do River Plate.