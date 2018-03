A partir de terça-feira, as compras online vão ficar mais caras. Isto se deve ao fato de que os Correios anunciaram reajuste médio de 8% no frete, o que tornaria o transporte das encomendas mais caro.

REVISÃO

O percentual de 8% se refere especificamente a objetos postados entre capitais brasileiras e nos âmbitos local e estadual. Os não deram detalhes sobre qual será o impacto em outros tipos de entrega. Os Correios afirmam que o reajuste é parte de revisão anual dos preços.

INSATISFEITAS

Empresas de comércio eletrônico que dependem dos serviços dos Correios se mostraram bastante insatisfeitas com a alteração. Segundo elas, o aumento de 8% anunciado conta apenas parte da história: o aumento de preço pode chegar a até 51% dependendo das localidades envolvidas na entrega.