Quinta-feira terá 4 votações em Roma. (Já agora, os olhos do mundo seguem a chaminé da fumaça, branca ou preta)

Quinta 08/05/25 - 6h00

O conclave para eleger o novo papa prossegue nesta quinta-feira, 8 de maio, no Vaticano, após a primeira votação na quarta-feira ter resultado em fumaça preta, indicando que nenhum dos 133 cardeais eleitores alcançou os 89 votos necessários para a eleição .



Durante o segundo dia, estão previstas até quatro votações, com os seguintes horários aproximados para a emissão de fumaça pela chaminé da Capela Sistina (horário de Brasília):



5h30: Fumaça branca somente se um novo papa for eleito nesta primeira votação matutina.





7h: Se houver eleição, fumaça branca; caso contrário, fumaça preta.





12h30: Fumaça branca apenas se um novo papa for escolhido nesta primeira votação vespertina.



14h: Fumaça branca em caso de eleição; se não, fumaça preta.





O conclave é conduzido sob sigilo, com os cardeais isolados na Capela Sistina e hospedados na Casa Santa Marta, sem acesso externo.



A eleição do novo pontífice requer uma maioria de dois terços dos votos.