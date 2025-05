Mega-Sena desta quinta-feira é de 38 milhões de reais

Quinta 08/05/25 - 6h53

O concurso da Mega-Sena desta quinta-feira (9) promete movimentar os apostadores de todo o país.



O prêmio estimado é de R$ 38 milhões, já que ninguém acertou as seis dezenas no sorteio anterior, realizado na última terça-feira (6).



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet, no site oficial da instituição.



O valor mínimo para apostar é de R$ 5, com direito a escolher seis números.