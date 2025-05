Por 315 votos a 143, Câmara aprovou suspensão de ação penal contra deputado réu no STF por tentativa de golpe

Quarta 07/05/25 - 21h43

Na noite desta quarta-feira (7), a Câmara dos Deputados aprovou, por 315 votos a favor e 143 contrários, a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta participação em tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.



A medida foi promulgada imediatamente pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e já está em vigor.



O texto aprovado, de autoria do deputado Alfredo Gaspar (União-AL), não especifica que a suspensão se aplica exclusivamente a Ramagem.





A decisão da Câmara baseia-se no artigo 53 da Constituição, que permite ao Legislativo suspender ações penais contra parlamentares por crimes supostamente cometidos após a diplomação.





Deputados da base governista criticaram o rito e prometeram recorrer ao STF para contestar a decisão.