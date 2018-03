São estas as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 7 de março de 2018, Dia de Santa Perpétua e de Santa Felicidade: Folha de São Paulo: “Em decisão unânime, STJ nega habeas corpus a Lula”; O Estado de São Paulo: “Regra do Orçamento exigirá mais R$ 100 bi do governo”;

NEGA

O Tempo (Belo Horizonte): “STJ nega habeas corpus e dá aval a prisão de Lula”; O Globo (Rio): “STJ nega pedido de Lula, e prisão fica mais próxima”;

PERDE

Correio do Povo (Porto Alegre): “Lula perde e pode ser preso após 2ª instância”; A Tarde (Salvador): “STJ nega o pedido de habeas corpus para Lula”;

SUPREMO

Correio Braziliense (Brasília): “Lula é derrotado no STJ e agora aposta no Supremo”; Jornal do Comercio (Recife): “A Lula, resta o STF”.