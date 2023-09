Radiação excessiva no iPhone 12 leva a Apple a atualizar o sistema operacional em toda parte, e não apenas na França, onde o problema foi percebido primeiro

Domingo 17/09/23 - 14h03

A Apple vai promover atualização do sistema operacional para o iPhone 12 em escala global, em resposta à determinação da França de retirar o produto do mercado devido aos níveis de emissão de ondas magnéticas.



Inicialmente, a empresa planejava realizar essa atualização apenas para os usuários franceses, mas estendeu a medida a todos os países onde atua.



A Agência Nacional de Frequências da França (ANFR) conduziu testes em 141 iPhones 12, revelando uma emissão de 5,74 W/kg (watts por quilograma) de ondas eletromagnéticas, enquanto a União Europeia estabelece um limite máximo de 4 W/kg.



De acordo com a ANFR, a emissão excede o valor regulamentar em 1,74 W/kg, que representa a quantidade de energia que o corpo humano pode absorver ao segurar o telefone.