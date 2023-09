Grave acidente, entre carreta e gol, na área de Mato Verde, fere criança de 8 anos e homem, de 73

Domingo 17/09/23 - 14h15

Divulgado pelos Bombeiros:



Na noite deste sábado (16-09-2023), por volta das 19:30hrs, através de ligação telefônica via 193, o Pelotão Janaúba foi acionado para atendimento de uma ocorrência de colisão entre carreta x automóvel, na rodovia LMG 165, próximo ao km 67, rodovia que liga Mato Verde a Santo Antônio do Retiro.



Segundo informações repassadas, no local havia ocorrido uma colisão entre uma carreta IVECO/STRALIS e um automóvel VW Gol, provocando a quantidade de duas vítimas, sendo uma vítima do sexo feminino de 8 anos de idade, que havia sido socorrida pela equipe do SAMU e transportada para o pronto socorro e uma segunda vítima do sexo masculino de 73 anos, que a princípio estaria presa às ferragens e necessitava do atendimento do corpo de bombeiros.



Conforme informações colhidas e registradas pela polícia militar, o senhor W. T. (condutor da carreta) relatou que seguia com a carreta sentido Santo Antônio do Retiro para Mato Verde, quando deparou com o veículo gol em sentido contrário, invadindo a contramão da direção, forçando deslocar a carreta o máximo possível para sua direita, entretanto, não foi possível evitar que o veículo gol atingisse transversalmente a carreta.



Decorrente da solicitação, deslocamos até o km 67 da rodovia lmg-635, onde havia acontecido o sinistro de trânsito, no local identificamos que o senhor J.B.S. de 73 anos, condutor do veículo VW Gol, estava preso às ferragens e já sendo atendido pela equipe da USA do SAMU e que a segunda vítima M.C.B.S, sexo feminino de 8 anos, já havia sido transportada ao pronto socorro pela equipe da USB do SAMU.



No local a guarnição realizou técnicas de salvamento veicular, a fim de realizar o desencarceramento da vítima, que se encontrava preso às ferragens pelas pernas.



Durante o atendimento a guarnição equipada com roupão de atendimento, capacete, óculo, luvas e outros EPI’s, acessou à vítima e realizou a retirada das ferragens que prendia a vítima, para isto utilizando as ferramentas de corte, alargador e extensor, e na ocasião sendo realizado a técnica de rebatimento de painel e elevação de volante.



A vítima senhor J.B.S. de 73 anos, que se encontrava consciente, responsiva e confusa, queixava de dor generalizada pelo corpo e apresentava ainda fratura exposta nos dois membros inferiores e ferimentos corte contuso nos membros superiores.



A vítima a todo instante foi assistida pela equipe da USA do SAMU, com oxigenoterapia, acesso intravenoso para controle volêmico, controle de hemorragia, restrição dos movimentos da coluna sobretudo da cervical com uso de colar cervical, cobertor para controle da temperatura, monitoramento e controle dos sinais vitais, entre outras ações pertinentes à equipe.





A guarnição do Corpo de Bombeiros em pouco tempo de trabalho obteve êxito na retirada das ferragens da vítima, sendo a vítima senhor J.B.S. de 73 anos repassada aos cuidados da equipe da USA do SAMU, a qual realizou o atendimento pré-hospitalar e o transporte ao pronto socorro da cidade de Mato Verde.