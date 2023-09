Cemig abre, hoje, inscrições para concurso com 240 vagas, nos níveis médio, técnico e superior

Segunda 18/09/23 - 6h41

A Cemig abriu inscrições para concurso público com 240 vagas nos níveis médio, técnico e superior.



As inscrições começam nesta segunda-feira 18 de setembro e vão até 18 de outubro, no site da Fundep Concursos, com taxas de inscrição variando de R$ 65,00 a R$ 100,00.



A isenção da taxa pode ser solicitada online entre 18 e 22 de setembro.



A prova objetiva está programada para 19 de novembro de 2023 e ocorrerá em diversas cidades de acordo com a escolha do candidato durante a inscrição.



A avaliação terá uma duração de quatro horas e consistirá em 40 a 45 questões abrangendo áreas como língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática básica, informática avançada e conhecimentos específicos.



Os contratados atuarão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com jornadas de 30 a 40 horas semanais e remuneração mensal que varia de R$ 2.544,62 a R$ 10.302,00.



Os cargos disponíveis para os níveis médio e técnico incluem posições como Técnico em Cartografia, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico de Campo em várias formações, Técnico de Enfermagem, entre outros.



Para nível superior, há oportunidades como Advogado, Analista Empresarial em diversas especializações, Engenheiros de várias áreas, Meteorologista, entre outros.



Os aprovados poderão atuar em várias cidades de Minas, incluindo Belo Horizonte, Contagem, Betim, Brasília, e outras listadas no edital.



O concurso tem validade de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período a partir da data da homologação do resultado.