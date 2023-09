Segunda 18/09/23 - 12h49

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite desse domingo (17), a comparecer à Rua Floresta, Bairro São Joãozinho, em São João do Paraíso, onde um homem, de 48 anos, foi vítima de roubo.



A vítima contou aos policiais militares que estava transitando pelo local e foi abordado por quatro indivíduos, sendo que um deles com a mão por baixo da blusa, aparentando estar armado e disse: “passa o celular, se não vou atirar”.



Com isso, a vítima entregou o aparelho e, em seguida, os autores saíram correndo, tomando rumo ignorado.



O homem identificou um dos envolvidos, de 16 anos.



O menor foi encontrado em sua residência e, ao ser questionado pelos policiais, disse que tinha uma dívida com um homem, de 29 anos, e que este havia ameaçado matá-lo e a sua família, motivo pelo qual roubou o celular para quitar a dívida referente a compras de drogas. Já em relação aos outros três envolvidos no roubo, o menor disse quem são (16, 16 e 17 anos), os quais também foram localizados e apreendidos.



O homem, de 29 anos, também foi localizado e relatou ter comprado o telefone celular por R$ 80,00, mas que não tinha conhecimento que ele era produto de crime.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos à Delegacia.