Frente fria já estará em S. Paulo de quarta para quinta-feira, abrindo caminho para as chuvas

Terça 26/09/23 - 7h07

Após a intensa onda de calor que atingiu o Brasil, uma frente fria está se aproximando das regiões Sul e Sudeste, trazendo mudanças climáticas significativas.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma semana com grandes volumes de chuva, temporais e possibilidade de granizo, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido à interação entre o ar quente que persiste no centro do país e o ar frio ao sul do Rio Grande do Sul.



Até quarta-feira (27), são esperados volumes de chuva em torno de 100 mm, com destaque para áreas do Rio Grande do Sul, especialmente na faixa central e arredores da Região Metropolitana de Porto Alegre.



Além disso, ventos intensos acima de 70 km/h são esperados devido à formação de um novo ciclone extratropical na costa gaúcha.



Esse ciclone se deslocará para o alto mar na quarta-feira, gerando uma frente fria que provocará temporais em Santa Catarina e em São Paulo.



Na quinta-feira (28), as temperaturas cairão drasticamente, com mínimas de cerca de 3°C na Campanha Gaúcha e áreas elevadas da Região Sul, e de 9°C em Porto Alegre.



Após o deslocamento do sistema para o oceano no final da semana, o tempo ficará seco no Rio Grande do Sul, enquanto a instabilidade persistirá em partes de Santa Catarina e Paraná.



No Sudeste, a influência desse fenômeno será mais evidente em São Paulo, onde as temperaturas deverão cair abruptamente na quarta-feira (27).



Também é possível que ocorram temporais e trovoadas nos próximos dias, especialmente em áreas do sul e leste da região, com acumulações de chuva superiores a 50 mm no sul de Minas Gerais e entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.



Enquanto isso, no Centro-Oeste, a onda de calor persiste, com previsão de temperaturas de até 43°C em Cuiabá na terça-feira (26).



No Norte, há chances de pancadas de chuva isoladas, enquanto no Nordeste, que não foi totalmente afetado pela onda de calor, o calor continua, mas com céu nublado.