Biden se encontra com o presidente chinês e, hora depois, repete que Jinping é um ditador, e que a China é totalmente diferente do governo dos Estados Unidos

Quinta 16/11/23 - 7h06

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou declarações anteriores ao chamar o presidente chinês Xi Jinping de "ditador".



Disse isso, novamente, algumas horas após os dois se encontrarem para uma cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec)..



Biden descreveu a reunião como uma das negociações mais produtivas que já teve.



Perguntado se descreveria Xi Jinping como ditador, Biden afirmou que sim, explicando que é um homem que lidera um país comunista e que o governo chinês é totalmente diferente do governo dos Estados Unidos.



Em junho, durante uma arrecadação de fundos na Califórnia, Biden comparou Xi Jinping a ditadores enquanto discutia a reação do líder chinês quando caças dos EUA atacaram um balão chinês.



Na reunião da Apec, Biden e Xi Jinping concordaram em adotarmedidas para evitar a exportação de itens relacionados à produção do opioide fentanil, um compromisso que, segundo Biden, salvará vidas.