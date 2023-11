Também em Januária: estava caído na ponte, entre 2 bairros, com sinais de bala - na perna e na barriga. Tinha 50 anos

Terça 21/11/23 - 8h33

Divulgação da PM:





A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, no início da noite dessa segunda-feira (20), a comparecer à Av. Hum, Bairro Caic, em Januária, onde um homem, de 50 anos, foi vítima de homicídio.



Segundo o solicitante, a vítima estava caída na ponte entre os bairros São Domingos e Caic e com sinais de disparos de arma de fogo.



Ao chegarem ao local, os militares constataram a veracidade das informações.



A perícia da Polícia Civil compareceu e detectou um orifício na perna e outro no abdômen.



Durante diligências nas proximidades, testemunhas que não quiseram se identificar relataram que o autor seria um homem, de 32 anos, que foi localizado, preso e conduzido à Delegacia.