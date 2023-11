Saíram de matagal e atiraram contra homem, de 65 anos, que passava de bicicleta

Terça 21/11/23 - 8h37

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa segunda-feira (20), a comparecer à Rua Barão São Romão, Bairro Boa Vista, em Januária, onde um homem, de 65 anos, foi vítima de homicídio.



Segundo o solicitante, dois indivíduos saíram de um matagal, efetuaram disparos contra a vítima que transitava em uma bicicleta na estrada do bairro Boa Vista e evadiram.



Ao chegarem ao local, os militares depararam-se com o corpo caído no chão.



A perícia da Polícia Civil compareceu no local e detectou um orifício de entrada no calcanhar esquerdo e saída na canela, orifícios de entrada e saída na região craniana e orifícios nos braços esquerdo e direito.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prende os autores.